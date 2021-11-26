Эксперты оценили стоимость строительства газопровода «Пакистанский поток»

Министр экономики Пакистана Омар Аюб Хан назвал примерную стоимость строительства газопровода «Пакистанский поток». По словам политика, проект оценивают в три с половиной миллиарда долларов. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

По словам российского министра энергетики Николая Шульгинова, пропускная способность нового газопровода составит примерно 16 миллиардов кубометров в год. Сотрудничество двух стран может начаться после того, как будет подписано акционерное соглашение.

Новый газопровод должен протянуться от портового города Карачи, который является крупнейшим в Пакистане, до города Лахор на другом конце страны. Там же планируют построить электростанции, которые будут работать на сжиженном природном газе.