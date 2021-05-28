Россия построит газопровод «Пакистанский поток»

Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток». Как сообщило Министерство энергетики России, соответствующие поправки внесли в соглашение о строительстве газопровода «Север — Юг».

Обновленный документ подписали министр энергетики России Николай Шульгинов и посол Пакистана Шафкат Али-Хан.

Министр отметил, что газопровод «Пакистанский поток» остается важным проектом сотрудничества России и Пакистана в сфере энергетики.

После подписания протокола в ближайшее время начнется практическая реализация проекта.

«Это поможет пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии», — подчеркнул Николай Шульгинов.

Протяженность нового газопровода составит более одной тысячи километров. Пропускная способность составит 12,3 миллиарда кубических метров в год. Газопровод свяжет терминалы по приему сжиженного газа в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур на севере страны.