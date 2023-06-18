Мир 18 июня 2023, 16:12 Дорого, плохое питание и грязно. Российские туристы пожаловались на отдых в Турции «ВМ»: российские туристы пожаловались на дорогой отдых в Турции при плохом сервисе Unsplash

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Российские туристы жалуются на условия отдыха в Турции. По словам некоторых путешественников, цены на путевки взлетели, но качество и сервис снизились, сообщила «Вечерняя Москва».

По данным издания, стоимость двухнедельного проживания в двухзвездном отеле сейчас составляет почти 180 тысяч рублей. При этом два года назад за эту сумму можно было отдохнуть вчетвером и в отеле с пятью звездами.

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Некоторые туристы отмечают, что в общественных местах очень грязно, а на пляже не хватает мест, уборка оставляют желать лучшего. Не устроило россиян и питание. По их словам, на стол подавали протухшую рыбу и куриные обрезки.

Граждане России также сталкиваются с хамством со стороны персонала турецких отелей. Работники даже пятизвездочных гостиниц позволяют себе нелицеприятные заявления в адрес россиян, кричат на них и ущемляют права. При этом вице-президент Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян заявил, что информация о хамстве турков не соответствует действительности. По его словам, подобные слухи распространяют люди, которым больше не по карману привычный отдых в этой стране.