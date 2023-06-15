Путешествия 15 июня 2023, 05:30 Турэксперт объяснил «хамство» в Турции по отношению к россиянам Турэксперт Мкртчян опроверг слухи о хамстве в Турции по отношению к российским туристам РИА «Новости»

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Сообщения о хамстве и грубости по отношению к российским туристам в Турции являются полной ложью. Об этом сообщил Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Ранее в Сети распространилась информация о неподобающем отношении турецких граждан к россиянам. По мнению Мкртчяна, подобные слухи распускают люди, у которых недостаточно финансов для оплаты отпуска на турецком курорте.

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«Турки резко подняли цены по сравнению с прошлым годом. Цены на отдых в Турции выросли примерно на 50%. Многим людям теперь не по карману поехать в те отели, в которых они были в прошлом году», — сказал Мкртчян.

Из-за этого экономным путешественникам пришлось сменить привычные отели на более дешевые гостиницы. Оказавшись в подобных условиях, люди столкнулись с сервисом другого качества и получили негативные впечатления, ведь привыкли к обслуживанию высшего класса.

Ранее российские туристы раскритиковали отдых в Турции из-за высоких цен и загрязненной обстановки на пляжах. При этом выручка отелей и ресторанов страны упала на 50% в связи со снижением потока путешественников из России.