Путешествия 13 июня 2023, 03:41 «Да кто ты такая». Турки начали откровенно хамить российским туристам «Царьград»: турки начали избирательно хамить российским туристам Freepik

Читать 360tv в

Отдых в Турции стал значительно дороже, но сервис от этого не улучшился. Турки начали откровенно хамить туристам из России. Примеры недостойного поведения обслуживающего персонала в отелях собрал «Царьград».

Неприятные для россиян инциденты в отелях Турции переросли в массовое явление. Персонал ряда отелей, работающих на немецких отдыхающих, позволяет себе нелицеприятные заявления в адрес туристов из России.

Реклама

Россияне приехали семьей в пятизвездочный отель на выходные, в итоге им пригрозили выселением из номера, администратор накричал на женщину, на ломаном русском языке повторяя: «Да кто ты такая?». Отдых был бесповоротно испорчен.

Примерно 90% постояльцев этого отеля, имеющего дурную славу на просторах интернета, — это пожилые немцы. Персонал отеля хорошо говорит на немецком и отказывается обслуживать российских туристов.

Другая россиянка с мужем отдыхали в Сиде округа Анталья. В отеле практически никто не говорил по-русски, персонал всячески пытался ущемить российских туристов. Девушке в день рождения нахамил аниматор, управляющий рестораном сделал замечание, что она не так положила салфетку на стол. Турки ведут себя так, будто они «позволили нам приехать, а мы еще и права качаем», отметила туристка и добавила, что «русские все в шоке».

Российские туристы отказываются от отдыха в Турции из-за завышенных цен, Анталья и другие курорты рискуют остаться с полупустыми отелями на летний сезон, рассказала ранее блогер из Сида. Россияне пожелали туркам «лопнуть от жадности» и решили искать более дружелюбные курорты.