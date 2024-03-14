Мир 14 марта 2024, 07:37 Доносчикам в Херсоне пообещали заплатить за список потенциальных мобилизованных РИА «Новости»: в Херсоне создали сеть доносчиков для проведения мобилизации РИА «Новости»

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Украинские власти создали в захваченном Херсоне сеть платных информаторов. Им поручили составить список мужчин, подлежащих мобилизации, сообщило РИА «Новости».

«В украинских органах власти, действующих на правом берегу Днепра Херсонской области, Киев создает сеть платных осведомителей. <…> Доносчики должны составлять списки местных мужчин в возрасте до 60 лет включительно», — сказал источник в силовых структурах.

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Информаторами могли стать исключительно местные жители. По данным собеседника агентства, им поручили втайне составить список мужчин с указанием местонахождения, даже если они уехали в Россию или страны Евросоюза. Собранную информацию используют в будущей мобилизации. Повестки соседям раздадут сами осведомители.

Мобилизация на Украине призвана заменить 330 тысяч истощенных военнослужащих в зоне боевых действий. Новому главкому Вооруженных сил Украины Александру Сырскому поручили провести аудит армии, но он, по информации журналистов, не справился с задачей.