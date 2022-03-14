Момент падения ракеты «Точка-У» в центре Донецка попал на видео

Момент падения ракета из комплекса «Точка-У» в центре Донецка попал на видео. На кадрах видно, как очевидцы спокойно стояли на улице, услышали звук и начали спешно пробираться за дверь.

По последним данным, во время взрыва погибли 20 человек, среди них есть дети. Также 23 человека пострадали.

Журналист Юрий Котенок в Telegram-канале опубликовал информацию, что обстрел мог быть спланирован заранее.

Накануне в мессенджере неизвестные создали группу, призвав жителей Донецка собраться в центре города, чтобы узнать о судьбе мужчин, мобилизованных в ряды войск ДНР.

Пресс-секретарь президент РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что запуск ракеты в центр Донецка является прямым нападением на мирное население.

Очевидцы сообщили, что на месте взрыва ракеты найдена кассета. Этот вид боеприпасов запрещен международным договором в 2010 году.