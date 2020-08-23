Донбасского военного задержали в метро Киева

Киевские полицейские задержали подозрительного мужчину на одной из станций метро. При себе у него был военный билет самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Теперь с мужчиной разбираются сотрудники СБУ.

Военного 23 августа задержали полицейские на станции киевского метро «Майдан Независимости». Их внимание привлекло странное поведение пассажира. Мужчину проводили в комнату полиции, а во время осмотра нашли у него документы ДНР.

«У него был „военный билет ДНР“ и удостоверение „народного ополченца Донбасса“. Задержанного передали работникам Службы безопасности Украины для установления цели его пребывания в столицу», — сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

Столичные правоохранители, изучив документы, выяснили, что мужчину зовут Сергей Писарев. Он родился в 1987 году и является стрелком.

Военные действия начались в Донбассе в апреле 2014 года. Перед этим на Украине произошел государственный переворот. В итоге самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о своей независимости. Стороны неоднократно проводили переговоры о прекращении огня, но добиться полного режима тишины так и не удавалось.