Служба безопасности Украины пыталась похитить на территории России одного из лидеров народного ополчения Донбасса. Сделать это помешали сотрудники Федеральной службы безопасности.

«В результате проведения спецоперации вскрыта и пресечена противоправная акция спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению на Украину гражданина Российской Федерации, одного из лидеров народного ополчения Донбасса», — сообщили в пресс-службе ФСБ.

Мужчина, которого пытались похитить, активно участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Организовывали и координировали план похищения украинцы Андрей Байдала и Игорь Мищенко. Органы безопасности ДНР знают первого из них как внештатного работника СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины. Кроме того, он известен под псевдонимом Швед.

Андрей Байдала проходит сразу по нескольким уголовным делам в ДНР. Дела на него завели как на организатора терактов в Донецке и убийства Александра Захарченко. Действиями Байдалы и Мищенко руководили глава Департамента контрразведки СБУ и руководитель Пятого управления ДКР СБУ. При этом для их алиби в СМИ заранее опубликовали сообщение о «задержании Байдалы за незаконное хранение оружия». В Москве на них завели уголовное дело о покушении на похищение человека.