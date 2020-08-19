Кравчук назвал единственный способ завершить войну в Донбассе

Существует лишь один способ прийти к урегулированию конфликта в Донбассе, считает первый президент Украины Леонид Кравчук. По его мнению, необходимо перейти к практическим шагам: обмену пленными, решению вопросов безопасности и мира.

О планах по возвращению мирной жизни на юго-востоке страны Кравчук поделился в беседе с RT.

«Нам надо только уважать друг друга, уважать международные нормы и принципы жизни. И понимать Украину», — считает политик.

По мнению первого украинского президента, для того чтобы в регионе был достигнут мир необходимо перейти к практическим шагам, таким как обмен пленными и решение вопросов безопасности и мира. Предлагается в качестве примера рассмотреть предложение о свободной экономической зоне в Донецкой и Луганской областях.

Кравчук также отметил, что нужно убрать мины и оружие с этой территории, «и начать жить по-человечески». Кроме того, как предположил политик, на Украине после урегулирования конфликта в Донбассе пересмотрят нормы, ограничивающие передвижение журналистов из России.

Военные действия начались в Донбассе в апреле 2014-го, после того, как в феврале того же года на Украине произошел государственный переворот, а самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о своей независимости. За эти годы неоднократно принимались соглашения о перемирии. Но несмотря на это, между сторонами конфликта до сих пор продолжаются перестрелки.

По данным ООН, жертвами боевых действий стали порядка 13 тысяч человек.