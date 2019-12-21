Дональд Трамп официально объявил о появлении Космических войск

Президент США Дональд Трамп официально объявил о создании нового рода войск — Космических сил. Такое заявление он сделал в ходе церемонии подписания военного бюджета.

«Сегодня у нас важнейшая веха, сегодня мы официально представляем новую ветвь наших вооруженных сил, которая называется Космические силы», — сказал Трамп на подписании.

Президент также объявил, что Космические войска возглавит генерал ВВС Джон Рэймонд. Об этом сообщил The Hill.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер рассказал, что в ходе церемонии подписания оборонного бюджета президент объявит о создании Космических сил. В рамках текущего бюджета на эти войска выделены 40 миллионов долларов. Планируется, что первоначально в них будут состоять 200 человек.

В задачи Космических войск будет входить защита американских спутников и интересов США, а также отслеживание космического мусора.

Сенат во вторник одобрил проект военного бюджета США в размере 738 миллиардов долларов на 2020 год. В том же бюджете предусмотрены меры по противодействию России и «Северному потоку-2».