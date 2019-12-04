Путин: США рассматривают космос как пространство для войны

Президент России Владимир Путин заявил, что в Вашингтоне откровенно рассматривают космос как будущее пространство для войны. Об этом глава государства заявил во время совещания в Сочи, посвященного развитию ВМФ России.

«Ведущие страны мира активно развивают космические системы военного и двойного назначения. А руководство США вообще открыто рассматривает космическое пространство в качестве театра военных действий и планирует там боевые операции», — заметил российский президент.

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По словам главы России, США открыто планируют в космосе боевые операции. Более того, создают космические силы.

«Для сохранения стратегического превосходства в этой сфере США ускоренно создают космические силы, которые в рамках поставленных задач уже проводят мероприятия оперативной подготовки», — добавил Путин.

Ранее в США оценили Россию как «самую реальную военную угрозу» для них, а также «для американских интересов в Европе». Такой вывод содержит ежегодный доклад американского стратегического исследовательского института Heritage Foundation.