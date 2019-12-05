НАТО тащит свои пушки в космос. Ждать войны или новой гонки вооружений?

Лидеры стран НАТО по итогам встречи в Великобритании объявили космическое пространство сферой своей оперативной деятельности. В свою очередь, Владимир Путин заявил, что милитаризация космоса вызывает у Москвы озабоченность. О появлении военного космоса «360» поговорил с экспертом по геополитике, членом-корреспондентом РАЕН Константином Соколовым.

Четвертого декабря на саммите в честь 70-й годовщины Североатлантического альянса был принят Лондонский меморандум. В документе, в частности, говорится: «НАТО и его союзники в рамках своих полномочий обязуются обеспечивать безопасность своих коммуникаций, включая 5G… Мы объявили космос сферой оперативной деятельности НАТО, признавая его важность для обеспечения нашей безопасности и ответа на вызовы в этой сфере».

Источник фото: пресс-служба Кремля

В ответ на это президент России Владимир Путин заявил, что Москва «всегда последовательно выступала и выступает против милитаризации космоса».

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Однако развитие ситуации требует от РФ «повышенного внимания к укреплению орбитальной группировки, а также ракетно-космической отрасли в целом», сказал Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.

Глава государства отметил, что США «открыто рассматривают космическое пространство в качестве театра военных действий», планируя там боевые операции. Штаты «ускоренно создают космические силы, которые в рамках поставленных задач уже проводят мероприятия оперативной подготовки».

Кроме того, и другие ведущие страны мира развивают космические системы военного и двойного назначения.

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Что касается России, то за последние годы состав группировки спутников военного и двойного назначения «заметно обновился», «существенно выросли» возможности системы предупреждения о ракетном нападении, сообщил главнокомандующий.

Российские аппараты «своевременно обнаруживают старты баллистических ракет» на суше и на море, продолжил Путин.

Источник фото: Минобороны России

По словам эксперта по геополитике Алексея Соколова, милитаризация космоса означает новый виток гонки вооружений.

Сейчас эта гонка вооружений нужна прежде всего, чтобы экономически истощить противника. Это очень опасное заявление, это переход к новой стратегии. Константин Соколов эксперт по геополитике

По мнению Соколова, из космоса можно нанести удар «гораздо быстрее, чем долетит баллистическая ракета».

Эксперт воспринял заявление альянса «как информационно-психологическую атаку», сделанную, «чтобы мы испугались».