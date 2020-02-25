Дом семьи генпрокурора Украины нашли во Франции

Украинские журналисты нашли во Франции дом за полмиллиона евро, который принадлежит семье генпрокурора страны Руслана Рябошапки.

Дом в маленькой коммуне Ла-Ванзено, в 23 километрах от Страсбурга, занимает площадь в 145 квадратных метров. Как отметили корреспонденты сайта «Страна.ua», место очень тихое, улицы пустынные, а все дома, как и коттедж семьи Рябошапки, окружены низким забором.

Владеет недвижимостью Олеся Бартовщук, жена Руслана Рябошапки. Она работает в Европейском суде по правам человека и проживает во Франции с тремя сыновьями. У них, кстати, не украинское, а французское гражданство.

В доме два этажа, гараж. Возле входа растет несколько хвойных деревьев, а сам двор находится за особняком. Журналисты порасспрашивали местных жителей о Бартовщук, но те даже не подозревали, что живут рядом с женой высокопоставленного украинского чиновника.

Дом в Ла-Ванзено Бартовщук купила в декабре 2016 года за 12,392 миллиона гривен, на тот момент это составляло 444 тысячи евро. Причем для столь ценной покупки она набрала кредитов более чем на 600 тысяч евро. В то же время журналисты заметили, что, согласно декларации Рябошапки, в месяц Бартовщук получает 10 тысяч евро, а с учетом налога — около пяти тысяч.