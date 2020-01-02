Генпрокуратура Украины прекратила существование

Как подчеркнули в пресс-службе, упраздненная Генпрокуратура Украины была политизированной структурой, к тому же поделенной на сферы влияния. Деятельность ведомства вместо установления верховенства права лишь «обостряла в обществе потребность справедливости».

На предыдущем этапе реформы в Генпрокуратуре началась так называемая «чистка». Сотрудники ведомства должны были пройти переаттестацию, чтобы остаться работать в Офисе. «Чистку» смогли пройти 610 кандидатов из 1339.

Должность Генерального прокурора Украины официально занимает Руслан Рябошапка. Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш считает, что на посту генпрокурора Рябошапка со 2 января 2020 года находится незаконно и его легитимность под вопросом с точки зрения закона.

«Правильно ли я понимаю, что Генеральный прокурор Рябошапка не назначался на должность президентом по согласию ВРУ именно в Офис Генерального прокурора? Правильно ли я понимаю, что Рябошапка назначался в несуществующую уже генеральную прокуратуру с иным объемом полномочий и компетенций, чем сейчас?» — задала неудобные вопросы заслуженный юрист Украины.

Лукаш отметила, что за время своего пребывания на посту Генпрокурора Рябошапка доказал, что не имеет никаких морально-деловых качеств, профессиональных и организаторских способностей. Следовательно, Рябошапка и его замы, не прошедшие в процессе реорганизации прокуратуры в офис никаких тестов и оцениваний, больше не имеют морального права занимать административные должности.

«Пусть идет… и возглавляет Генеральную прокуратуру, а не Офис. Его же именно туда назначили? Или я что-то путаю? Есть вопросы к этому ясеню о его легитимности. Согласитесь», — заключила юрист.