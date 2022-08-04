Должность посла по делам ЛГБТ-сообщества появилась во Франции

Французский премьер-министр Элизабет Борн заявила, что в правительстве появится должность посла по делам ЛГБТ-сообщества, конкретного кандидата должны назначить до конца года. Об этом написало РИА «Новости».

Посол займется координацией действий министерства Европы и иностранных дел по защите от дискриминации, а также продвижению прав ЛГБТ+ в мире.

Кроме того, во Франции выделят три миллиона евро для строительства десяти новых центров ЛГБТ+ и укрепления 35 центров уже в стране. Об этом сообщил BFM TV.

«Мы хотим, чтобы было как минимум два центра в каждом регионе Франции и как минимум один центр в каждом заморском регионе», — сказала премьер-министр во время визита в центр ЛГБТ+ в Орлеане.

Российские парламентарии в середине июля внесли на рассмотрение в Госдуму проект закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. Депутаты предложили бороться с материалами в СМИ и соцсетях об отрицании семейных ценностей и с поддержкой нетрадиционных сексуальных отношений.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец в начале августа призвала также бороться с пропагандой трансгендерности.