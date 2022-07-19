Пропаганду нетрадиционных отношений захотели запретить в фильмах и соцсетях. Это спасет детей и будущее России

Пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений захотели полностью убрать из соцсетей, СМИ и фильмов. Запрет на подобную информацию предложили объявить депутаты Госдумы. Отрицание семейных ценностей и популяризацию чайлдфри приравняли к рекламе наркотиков. Инициативу поддержала первый зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Она заявила, что такой закон поможет спасти детей и будущее страны.

Запрет пропаганды ЛГБТ

Парламентарии внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. Они предложили бороться с публикациями в прессе и соцсетях об отрицании семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений. Для этого авторы инициативы разработали поправки в законы «Об информации», «О СМИ» и «О поддержке кинематографии».

Депутаты напомнили, что в России на законодательном уровне не допускается пропаганда суицида, наркотиков, экстремизма и преступного поведения. При этом в стране нет запрета на популяризацию нетрадиционных отношений.

«Отрицание семьи, как общественной ценности, пропаганда так называемого образа жизни „чайлдфри“ (без детей) и популяризация нетрадиционных сексуальных отношений имеют не меньшую степень опасности для развития российского общества», — заявили авторы документа в пояснительной записке.

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Они предложили также не выдавать прокатные удостоверения фильмам, в которых присутствует подобная пропаганда.

«Публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для детей и молодежи, <…> но и для всего общества, так как ставит вопросы демографии и экономического роста в будущем под определенный удар», — подчеркнули парламентарии.

С 2013 года в КоАП действует статья о запрете распространения подобной информации среди детей. Если законопроект одобрят, то нормы коснутся и взрослых.

«Спасаем наших детей и будущее»

Традиционные семейные ценности прописаны в российской Конституции. Об этом «360» напомнила первый зампредседателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Два года назад приняли поправки, которыми закрепили понятия «мать и отец», запретив слова «родитель 1 и родитель 2».

«Мы только укрепляем традиционные семейные ценности. Никакая пропаганда никакого девиантного поведения не должна появляться негде. Если говорить о так называемом третьем поле, хотя какой третий пол, это как у осетрины не может быть второй свежести, есть либо мужской, либо женский пол, третьего не дано. Если есть какие-то проблемы, то это болезнь», — заявила Буцкая.

Она призвала относиться к подобному, как к болезни. Причем раньше такой проблемы не было. По словам первого зампреда, урологи с 20-летним стажем говорят, что за всю свою работу встречали максимум пять детей, которым действительно требовалась помощь.

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«Все, что случается дальше, происходит из-за того, что людям вообще о таком рассказывают. Причиной появления нетрадиционных отношений становится пропаганда», — отметила Буцкая.

Вместе с тем она подчеркнула, что ни один из запретов не поможет решить демографическую проблему. Россиянам необходимо дать твердую уверенность в завтрашнем дне. Сейчас для этого выстраивается целая система мер поддержки на 17 лет вперед.

Также Буцкая назвала важной рекламу традиционных семей. В качестве примера она привела празднование Дня семьи, любви и верности, в котором участвовали пары, которые живут вместе более 25 лет. На мероприятии даже была семья, которая живет вместе уже 75 лет.

«У любой семьи могут быть проблемы, но это история преодоления, счастья того, что вы вместе, счастья иметь детей. Вот этим должны быть заполнены эфиры, а не обсуждением книги про гомосексуализм в пионерском лагере», — отметила первый зампредседателя комитета.

Также она высказалась о запрете пропаганды ЛГБТ в фильмах. Буцкая напомнила о том времени, когда в кинотеатры ходили на одну и ту же картину по несколько раз. Зрителям будут показывать ленты про любовь мужчины и женщины, а также семьи, в которых рождаются дети. Первый зампред призвала помнить, что продвижение традиционных семейных ценностей «спасает наших детей и наше будущее».