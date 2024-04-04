Мир 04 апреля 2024, 17:38 «Не хочу портить вечеринку». Кулеба в юбилей НАТО потребовал у альянса Patriot Кулеба пообещал «испортить вечеринку» НАТО в честь юбилея вопросом о Patriot Sebastian Gollnow/dpa / Global Look Press

Читать 360tv в

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ему придется «испортить вечеринку» в честь 75-летнего юбилея НАТО просьбой о поставке ЗРК Patriot. Министр высказался перед плановым заседанием Совета Украина — НАТО на уровне глав МИД, сообщило РИА «Новости».

«Я не хочу портить вечеринку в честь дня рождения [НАТО], но мое главное послание касается Patriot», — сказал Кулеба.

Реклама

Он напомнил, что это единственная система, которая способна перехватывать баллистические ракеты. У союзников Украины много ЗРК Patriot, и вопрос о предоставлении систем ВСУ будет в «центре усилий» на встрече, подчеркнул министр.

Кулеба заявил, что Украине необходимо хотя бы пять-семь ЗРК Patriot. Но страны НАТО до сих пор не приняли решение о поставках.