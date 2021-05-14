Докладчик парламентской ассамблеи НАТО призвал сократить контакты с Россией

Контакты НАТО и России должны касаться только контроля над вооружениями, борьбы с терроризмом, пандемии и климатических изменений. По остальным вопросом налаживание диалога с Москвой невозможно. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил докладчик Парламентской ассамблеи НАТО Брендан Бойл.

Он подчеркнул, что страны альянса не должны жертвовать интересами союзников ради возобновления отношений с Россией. По его словам, в ближайшее время Москва не станет менять свою внешнюю политику.

«Важно не поддаваться на соблазн пожертвовать интересами национальной безопасности союзников и партнеров с единственной целью — возобновить диалог с Россией», — заявил он.

Бойл представил доклад на виртуальном заседании Парламентской ассамблеи НАТО. Это объединение представляет собой отдельный консультативный орган и не входит в альянс. Проекты докладов отражают только личную точку зрения авторов.

Как сообщила «Газета.ru», глава Евросовета Шарль Мишель поддержал Чехию в ее заявлении об эскалации со стороны России. Он заявил, что решение Москвы о создании списка недружественных государств подорвет дипломатические отношения.

Правительство России утвердило список недружественных государств, куда включило США и Чехию. Согласно указу, посольства этих стран не могут принимать на работу российских граждан. Кроме того, Москва оставляет за собой право вводить лимит на количество сотрудников для каждой дипмиссии.