Глава Евросовета заявил, что список недружественных стран не разделит ЕС

В Евросовете заявили о солидарности с Чехией в оценке российского списка недружественных стран. Документ назвали очередным шагом к эскалации, подрывающим дипломатические отношения.

Решение правительства РФ оценил глава Евросовета Шарль Мишель. Своим мнением он поделился в Twitter.

«Еще один шаг к эскалации и подрыв дипломатических отношений. Попытки разделить ЕС тщетны. Полная солидарность с Чехией», — написал он.

Мишель также призвал Россию «полностью соблюдать Венскую конвенцию».

Перечень недружественных РФ государств кабмин утвердил 15 мая. В список попали США и Чехия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что малое количество стран в перечне указывает на готовность Москвы к диалогу.

В Госдуме выбор стран для списка объяснили ответом на звучащие в последнее время антироссийские заявления со стороны указанных государств.