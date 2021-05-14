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    14 мая 2021, 23:48

    Глава Евросовета заявил, что список недружественных стран не разделит ЕС

    Александра Ломейко

    В Евросовете заявили о солидарности с Чехией в оценке российского списка недружественных стран. Документ назвали очередным шагом к эскалации, подрывающим дипломатические отношения.

    Решение правительства РФ оценил глава Евросовета Шарль Мишель. Своим мнением он поделился в Twitter.

    «Еще один шаг к эскалации и подрыв дипломатических отношений. Попытки разделить ЕС тщетны. Полная солидарность с Чехией», — написал он.

    Мишель также призвал Россию «полностью соблюдать Венскую конвенцию».

    Перечень недружественных РФ государств кабмин утвердил 15 мая. В список попали США и Чехия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что малое количество стран в перечне указывает на готовность Москвы к диалогу.

    В Госдуме выбор стран для списка объяснили ответом на звучащие в последнее время антироссийские заявления со стороны указанных государств.