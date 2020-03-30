Трамп и Путин договорились бороться с коронавирусом по линии G20

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин договорились вместе бороться с коронавирусом по линии G20. Об этом сообщили в Белом доме по итогу телефонного разговора глав двух государств.

Также лидеры США и России пришли к согласию в вопросе необходимости обеспечить стабильность на мировых энергетических рынках.

«Президент Трамп и президент Путин обсудили последние события и усилия по борьбе с пандемией коронавируса. Лидеры согласились тесно, совместно работать по линии G20, ведя международную кампанию по уничтожению вируса и оживлению мировой экономики», — приводит РИА «Новости» заявление представителя Белого дома Джадда Дира.

В ходе телефонной беседы Трамп также заявил Путину о «плачевной» ситуации в Венесуэле и заинтересованности всех сторон в «демократическом переходе власти ради окончания продолжающегося кризиса».

Путин и Трамп провели продолжительный телефонный разговор по борьбе с коронавирусной инфекцией ранее 30 марта. Инициатором звонка была американская сторона. Главы двух государств рассказали друг другу о предпринимаемых в странах мерах по противодействию распространения инфекции, сообщила пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным президент США анонсировал на телеканале Fox News. Темами для обсуждений Трамп назвал также вопросы торговли и ситуацию в Венесуэле.