Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным

Основными темами для обсуждения станет борьба с коронавирусом, цены на нефть и вопросы торговли. Трамп также допустил, что может быть затронута и ситуация в Венесуэле, сообщила «Газета.ru».

«Сразу после этого звонка (в эфир телеканала — ред.) я буду говорить с джентельменом по имени Владимир Путин. Я буду говорить с ним об этом (цены н нефть — ред.) и других вещах», — заявил Трамп в эфире телеканала.

Президент США отметил, что «ладить с Россией — это хорошо».