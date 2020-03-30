Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным
Лидер США Дональд Трамп заявил, что планирует поговорить с российским лидером Владимиром Путиным по телефону в понедельник, 30 марта. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News.
Основными темами для обсуждения станет борьба с коронавирусом, цены на нефть и вопросы торговли. Трамп также допустил, что может быть затронута и ситуация в Венесуэле, сообщила «Газета.ru».
«Сразу после этого звонка (в эфир телеканала — ред.) я буду говорить с джентельменом по имени Владимир Путин. Я буду говорить с ним об этом (цены н нефть — ред.) и других вещах», — заявил Трамп в эфире телеканала.
Президент США отметил, что «ладить с Россией — это хорошо».