    30 марта 2020, 19:23

    Путин и Трамп обсудили по телефону коронавирус и нефть

    Арина Гудилова

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели продолжительный телефонный разговор по борьбе с коронавирусной инфекцией. Инициатором звонка была американская сторона.
    Путин и Трамп обсудили по телефону коронавирус и нефть

    Как сообщает пресс-служба Кремля, главы государств серьезно озабочены масштабным распространением коронавируса в мире. Они рассказали друг другу о предпринимаемых в странах мерах по противодействию распространения инфекции.

    «Обсуждены возможности более тесного взаимодействия двух стран на этом направлении», — сказано в сообщении.

    Также отмечается, что лидеры стран обсудили текущее состояние мирового рынка нефти.

    «Условлено о российско-американских консультациях на этот счет по линии министров энергетики», — говорится в документе. Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о продолжении личных контактов.

    Ранее президент США анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным на телеканале Fox News. Темами для обсуждений Трамп назвал также вопросы торговли и ситуацию в Венесуэле.