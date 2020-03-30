Путин и Трамп обсудили по телефону коронавирус и нефть

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели продолжительный телефонный разговор по борьбе с коронавирусной инфекцией. Инициатором звонка была американская сторона.

Как сообщает пресс-служба Кремля, главы государств серьезно озабочены масштабным распространением коронавируса в мире. Они рассказали друг другу о предпринимаемых в странах мерах по противодействию распространения инфекции.

«Обсуждены возможности более тесного взаимодействия двух стран на этом направлении», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что лидеры стран обсудили текущее состояние мирового рынка нефти.

«Условлено о российско-американских консультациях на этот счет по линии министров энергетики», — говорится в документе. Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о продолжении личных контактов.

Ранее президент США анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным на телеканале Fox News. Темами для обсуждений Трамп назвал также вопросы торговли и ситуацию в Венесуэле.