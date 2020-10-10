Договор о перемирии в Нагорном Карабахе вступил в силу

Перемирие в Нагорном Карабахе началось 10 октября, в 12:00 по местному времени (11:00 мск). Договор приняли после трехсторонних переговоров между главами МИД России, Армении и Азербайджана.

Перемирие назначено для обмена военнопленными и телами погибших. Документ опубликован на официальном сайте российского МИД. Более точные параметры перемирия согласуют отдельно.

Также Армения и Азербайджан согласились устроить «субстантивные переговоры с целью скорейшего достижения мирного урегулирования».

Переговоры между министрами иностранных дел трех стран проходили в Москве. Они длились более десяти часов.

В ночь на 10 октября в Нагорном Карабахе продолжались интенсивные бои. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана. В ведомстве подчеркнули, что войска смогли уничтожить большое количество живой силы противника и множество техники, например 13 танков, гаубицы, артиллерийские установки и другое.

Министерство обороны Армении также доложило обстановку на линии фронта. По данным ведомства, за последние часы в боях погибли еще 28 военнослужащих.