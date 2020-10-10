Договор о перемирии в Нагорном Карабахе вступил в силу
Перемирие назначено для обмена военнопленными и телами погибших. Документ опубликован на официальном сайте российского МИД. Более точные параметры перемирия согласуют отдельно.
Также Армения и Азербайджан согласились устроить «субстантивные переговоры с целью скорейшего достижения мирного урегулирования».
Переговоры между министрами иностранных дел трех стран проходили в Москве. Они длились более десяти часов.
В ночь на 10 октября в Нагорном Карабахе продолжались интенсивные бои. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана. В ведомстве подчеркнули, что войска смогли уничтожить большое количество живой силы противника и множество техники, например 13 танков, гаубицы, артиллерийские установки и другое.
Министерство обороны Армении также доложило обстановку на линии фронта. По данным ведомства, за последние часы в боях погибли еще 28 военнослужащих.