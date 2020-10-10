В ночь на 10 октября в Нагорном Карабахе продолжались интенсивные бои. Об этом заявили в Министерстве обороны Азербайджана.

По данным ведомства, всю ночь вплоть до утра 10 октября на территории Нагорного Карабаха продолжались боевые действия разной интенсивности. Об этом представители министерства написали на своей странице в Facebook.

«В результате продолженной азербайджанской армией наступательной операции за этот период точным огнем было уничтожено и выведено из строя большое количество живой силы противника», — говорится в сообщении.

Всего азербайджанская сторона уничтожила 13 танков, четыре РСЗО БМ-21 «Град», шесть гаубиц Д-20 и Д-30, три самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация», две зенитные установки M55 «Застава», две радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы, уточнили в ведомстве.

Однако накануне, в ходе переговоров между главами МИД России, Армении и Азербайджана было опубликовано заявление о перемирии в Карабахе. Из документа следует, что огонь в регионе должен прекратиться в 12:00 10 октября. Также дополнительно будут согласованы конкретные параметры режима прекращения.