Опубликовано заявление о перемирии в Карабахе

Перемирие в Нагорном Карабахе согласовано с 12 часов 10 октября. Конкретные параметры режима прекращения огня согласуют дополнительно, говорится в заявлении, приятном по итогам переговоров между главами МИД России, Армении и Азербайджана.

Текст документа опубликован на сайте российского МИДа. Также его выложила в Facebook официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Прекращение огня объявлено «в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших в соответствии с критериями Международного комитета Красного Креста».

«Конкретные параметры режима прекращения огня в Карабахе будут согласованы дополнительно», — сказано в документе.

Азербайджан и Армения договорились приступить «к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования».

Переговоры проходили в Москве и продолжались более 10 часов.