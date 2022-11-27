Мир 27 ноября 2022, 19:12 Додона снова захотели отправить под домашний арест Антикоррупционная прокуратура попросила суд снова отправить Додона под домашний арест РИА «Новости»

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Находящегося под судебным надзором экс-президента Молдавии Игоря Додона захотели снова отправить под домашний арест. По данным РИА «Новости», политика вызвали в суд 28 ноября. Замены меры пресечения потребовала Антикоррупционная прокуратура.

Судебный надзор, под которым находится Додон, является аналогом подписки о невыезде. Ему, в частности, запрещено покидать страну в течение двух месяцев. Вопрос о домашнем аресте для экс-президента будут рассматривать в Высшей судебной палате.

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Додона обвиняют в получении взятки в размере до одного миллиона долларов от бывшего лидера демпартии олигарха Владимира Плахотнюка. По версии правоохранителей, Додон якобы потребовал эти деньги для оплаты расходов Партии социалистов.

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Политик полностью отрицает вину. По мнению экс-президента, его преследование связано с политическим мотивам.

В мае Додона задержали и сначала поместили под домашний арест, а потом изменили меру пресечения на судебный надзор.