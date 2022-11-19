Мир 19 ноября 2022, 16:25 Додон заявил, что не собирается бежать из Молдавии Экс-президент Молдавии Додон сообщил, что не планирует бежать из страны РИА «Новости»

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Экс-лидер Молдавии Игорь Додон, которого сегодня освободили из-под домашнего ареста, заявил журналистам, что не собирается бежать из страны. Об этом написало РИА «Новости».

Сейчас Додон находится под судебным надзором и не может покидать страну два месяца. Но это и не входит в его планы.

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«Я и раньше говорил и сейчас снова повторю: я не собираюсь бежать из Молдавии», — подчеркнул бывший президент Молдавии.

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Он констатировал продолжение борьбы с нынешним режимом. Додон намерен доказать, что возбужденные против него уголовные дела носят политический характер.

«Это заказ президента Майи Санду», — сказал журналистам и сторонникам Игорь Додон.

По решению Высшей судебной палаты домашний арест не стали продлевать в очередной раз, написало Ura.ru. Додон расценил это как «первую победу», но указал на то, что борьба еще не окончена.

Экс-президеньа Молдавии задержали в мае. Ему выдвинули обвинения по нескольким статьям. Одна из них — получение взятки в размере до миллиона долларов, напомнило РИА ФАН.