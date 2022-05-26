Преследование Додона назвали однозначно политическим

Преследование экс-президента Молдавии Игоря Додона однозначно является политическим. Странным в этой ситуации выглядит то, что его обвиняют в госизмене те, кто, по сути, сам является госизменником, заявил «360» директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Без сомнения, это абсолютно политический вопрос. Тем более что главное обвинение против в него — в государственной измене. Додон старался делать все, чтобы сохранить независимость страны. А это обвинение выдвинуто администрацией Майи Санду, которая является гражданкой Румынии и делает все, чтобы ликвидировать независимость Молдавии и присоединить ее к Румынии», — сказал политолог.

Таким образом, по его словам, речь идет, по сути, о захвативших власть государственных изменниках, которые ведут политические репрессии против тех, кто отказался быть таким же государственным изменником.

«Это такой сюрреалистический сюжет, когда в госизмене обвиняют того, кто против государственной измены. И обвиняют те, кто сам является государственным изменником и хочет ликвидировать независимость Молдавии», — подчеркнул Марков.

По мнению эксперта, трудно наверняка сказать, арестуют ли Додона, но одно очевидно точно: его будут мотать по полной программе, чтобы он не мог активно заниматься политикой, а глотал пыль по судам.

Марков указал на то, что авторитет Додона представляет угрозу нынешней власти. Майя Санду на выборах победила его с трудом, а теперь власти Молдавии по отмашке США и ЕС преследуют всех пророссийских политиков. Жители страны поддерживают Додона, но, вероятно, многочисленных акций протеста из-за его преследования не будет, предположил политолог.

«Молдавские власти ведут оголтелую антироссийскую кампанию, неспокойно в Приднестровье, страна, по сути, в предвоенном положении, поэтому у людей есть страх, они предпочитают спрятаться. Условно говоря, число протестующих, которые все-таки выйдут, можно умножать на 10, потому что хотело бы выйти гораздо большее количество людей, но просто боятся», — заключил он.