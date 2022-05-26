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    26 мая 2022, 13:06

    Преследование Додона назвали однозначно политическим

    Политолог Марков: Додона преследуют те, кто хочет лишить Молдавию независимости

    Александр Иванов, Василиса Андреева

    Преследование экс-президента Молдавии Игоря Додона однозначно является политическим. Странным в этой ситуации выглядит то, что его обвиняют в госизмене те, кто, по сути, сам является госизменником, заявил «360» директор Института политических исследований Сергей Марков.

    Преследование Додона назвали однозначно политическим

    «Без сомнения, это абсолютно политический вопрос. Тем более что главное обвинение против в него — в государственной измене. Додон старался делать все, чтобы сохранить независимость страны. А это обвинение выдвинуто администрацией Майи Санду, которая является гражданкой Румынии и делает все, чтобы ликвидировать независимость Молдавии и присоединить ее к Румынии», — сказал политолог.

    Таким образом, по его словам, речь идет, по сути, о захвативших власть государственных изменниках, которые ведут политические репрессии против тех, кто отказался быть таким же государственным изменником.

    «Это такой сюрреалистический сюжет, когда в госизмене обвиняют того, кто против государственной измены. И обвиняют те, кто сам является государственным изменником и хочет ликвидировать независимость Молдавии», — подчеркнул Марков.

    По мнению эксперта, трудно наверняка сказать, арестуют ли Додона, но одно очевидно точно: его будут мотать по полной программе, чтобы он не мог активно заниматься политикой, а глотал пыль по судам.

    Марков указал на то, что авторитет Додона представляет угрозу нынешней власти. Майя Санду на выборах победила его с трудом, а теперь власти Молдавии по отмашке США и ЕС преследуют всех пророссийских политиков. Жители страны поддерживают Додона, но, вероятно, многочисленных акций протеста из-за его преследования не будет, предположил политолог.

    «Молдавские власти ведут оголтелую антироссийскую кампанию, неспокойно в Приднестровье, страна, по сути, в предвоенном положении, поэтому у людей есть страх, они предпочитают спрятаться. Условно говоря, число протестующих, которые все-таки выйдут, можно умножать на 10, потому что хотело бы выйти гораздо большее количество людей, но просто боятся», — заключил он.