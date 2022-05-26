Додону рекомендовали не критиковать правительство Молдавии

Бывшему президенту Молдавии Игорю Додону более полугода назад советовали прекратить критику властей и уехать из страны. Политик не захотел сдаваться и прекращать борьбу.

Додон передал через адвокатов в своем Telegram-канале, что подобные рекомендации начал получать после принятия решения об уходе с поста депутата.

«Меня предупреждали, чтобы я не критиковал правительство и особенно президента страны. Мне также настоятельно рекомендовали покинуть Молдавию. Но я не уехал из страны, хотя у меня была такая возможность», — заявил он.

Политик подчеркнул, что готов выдержать оказываемое на него давление при поддержке сторонников. Додон напомнил, что рисковал и собой, и своей семьей еще в 2019 году — когда планировал свергнуть «олигархический режим и создать антиолигархическую правительственную коалицию».

«Мне это удалось, а затем я предложил новый шанс Молдавии», — сказал Додон.

Бенефициарами событий трехлетней давности он назвал нынешнее руководство страны, в том числе и Майю Санду, «которая замышляет возмездие».

Экс-президента Молдавии задержали по подозрению в госизмене и коррупции. Прокуратура потребовала у суда предварительного ареста для Додона на 30 суток.