ДНР сообщила о 28 раненых при обстрелах ВСУ за сутки

За сутки, с 9:00 22 марта по 9:00 23 марта, на территории Донецкой народной республики при обстрелах со стороны ВСУ пострадали 28 мирных жителей. Об этом сообщил штаб территориальной обороны республики в Telegram.

На освобожденной территории ДНР за этот период ранены 25 человек. Всех раненых доставили в больницы. Людям оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Накануне, около 20:00, националисты открыли огонь по центральному району Донецка. По данным Совместного центра контроля и координации, ВСУ выпустили по городу пять снарядов калибром 152 миллиметра. Под удар попали окрестности жилых домов, школы № 54 и центральный стадион «Донбасс-Арена». По информации штаба территориальной обороны, в домах разбиты окна, повреждены фасады, пострадали аллея в сквере и памятник первому секретарю Донецкого обкома Компартии Украины Владимиру Дегтяреву, располагавшийся около школы.

Также стало известно, что украинские солдаты оборудовали опорный пункт в школе населенного пункта Верхнеторецкое. На втором этаже учебного заведения обнаружили противотанковый ракетный комплекс.