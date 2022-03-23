НМ ДНР показала последствия обстрела школы и Донбасс-Арены в Донецке

Центральный район Донецка попал под артобстрел ВСУ. Пресс-служба НМ ДНР показала последствия этого ЧП.

Обстрел произошел вечером 21 марта. По данным центра контроля и координации (СЦКК), ВСУ выпустили по городу пять снарядов калибра 152 мм. Ракеты упали около школы и стадиона, сообщило представительство ДНР в СЦКК. В штабе территориальной обороны ДНР эту информацию подтвердили.

«Под огнем артиллерии оказался парк им. Ленинского комсомола, территория стадиона „Донбасс-Арена“, а также парковая зона школы № 54 г. Донецка», — сказано в сообщении.

В ходе обстрела ВСУ пострадало несколько жилых домов и парковочная зона школы. Также стало известно, что в результате взрывов повредилось основание памятника первому секретарю Донецкого обкома Компартии Украины Владимиру Дегтяреву. Он располагался около школы. О жертвах обстрела не сообщается.

Конфликт представителей украинской власти и защитников ДНР и ЛНР на территории Донбасса начался в 2014 году. Поводом стало стремление жителей республик к независимости. Для защиты интересов и обеспечения безопасности ДНР и ЛНР 24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.