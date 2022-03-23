ВСУ оборудовали опорный пункт в одной из школ ДНР

Солдаты ВСУ оборудовали опорный пункт в школе населенного пункта Верхнеторецкое. Об этом сообщила Народная милиция ДНР в Telegram.

«Народная милиция Донецкой народной республики при поддержке ВС РФ зачистила населенный пункт. После этого отступившие силы Украины периодически наносят по нему удары артиллерии», — рассказал корреспондент УНМ ДНР Павел Фоменко.

Он показал, что украинские силы оставили после себя большие запасы воды, крупы. По его словам, это свидетельствует о том, что они готовились к длительной обороне. Также украинцы установили на втором этаже школы противотанковый ракетный комплекс ВСУ.

«Что еще раз подтверждает, что данная школа была превращена в опорный пункт», — добавил Фоменко.

Недавно стало известно, что украинские военнослужащие пытаются вместе с мирными жителями покинуть окруженный Мариуполь, некоторые даже надевают женскую одежду для маскировки.