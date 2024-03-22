Мир 22 марта 2024, 14:37 Днепрогэс остановила работу из-за повреждений «Укргидроэнерго»: Днепрогэс остановила работу из-за серьезных повреждений

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Днепровская гидроэлектростанция (Днепрогэс) получила серьезные повреждения и остановила работу. Об этом в эфире украинского телемарафона заявил директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.

Днепрогэс состоит из станций ГЭС-1 и ГЭС-2. По словам Сироты, сейчас не работает ни одна из них.

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«Много попаданий ракет в машинный зал ГЭС-2», — добавил он.

На месте работают представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Пожар удалось локализовать, но из-за задымления пока невозможно полностью оценить масштаб повреждений.

Утром 22 марта ВС России произвели самую масштабную атаку на украинскую энергетическую систему за все время конфликта, признали в «Укрэнерго». Энергоснабжение пострадавших регионов временно ограничили. Нарушилась работа оборонных предприятий страны. Помимо энергетики, под удар попали предприятия военно-промышленного комплекса, арсеналы, железнодорожные узлы и местам дислокации формирований ВСУ.