Мир 18 мая 2023, 09:31 «Для защиты личных данных». Штат Монтана первым в США запретил TikTok Губернатор Монтаны Джанфорте подписал закон о запрете пользоваться в штате TikTok Unsplash

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Власти штата Монтана первыми в США полностью запретили пользоваться в регионе социальной сетью TikTok. Закон подписал губернатор Грег Джанфорте, сообщило РИА «Новости».

«Я запретил TikTok в Монтане, чтобы защитить персональные и личные данные монтанцев от Коммунистической партии Китая», — заявил Джанфорте.

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TikTok является сервисом для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance. Теперь жителям штата нельзя устанавливать на свои устройства это приложение. Компании Apple и Google должны закрыть доступ к скачиванию TikTok, в противном случае им грозит штраф.

Джанфорте обращался к местным законодателям с просьбой изменить законопроект, чтобы запретить использование TikTok и других соцсетей, передающих данные «иностранным противникам», еще в апреле. Он также запретил пользоваться приложением на устройствах, принадлежащих правительству.

США рассматривают китайскую социальную сеть TikTok как угрозу национальной безопасности. При этом некоторые эксперты уверены, что на самом деле это просто конкуренция. Американцев беспокоит, что такая крупная цифровая площадка не находится под их контролем, поэтому они пытаются заполучить TikTok или избавиться от него. Для этого власти прибегают к манипуляциям, пытаются воздействовать на жителей страны.

Ранее Еврокомиссия потребовала от своих сотрудников удалить приложение TikTok со служебных телефонов, а также с личных устройств.