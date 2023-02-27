Мир 27 февраля 2023, 03:10 ЕК запретила чиновникам использовать TikTok на работе ЕК потребовала от сотрудников удалить TikTok со служебных телефонов Pixabay

Читать 360tv в

Сотрудников Еврокомиссии обязали удалить приложение TikTok со служебных телефонов, а также с личных устройств, у которых есть доступ к конфиденциальной информации. Распоряжение опубликовано на сайте ЕК.

Европейские власти пошли на этот шаг из соображений безопасности, чтобы предотвратить утечку секретных данных. До этого еврокомиссар по внутреннему рынку Евросоюза Тьерри Бретон сообщил, что Совет ЕС принял аналогичные меры в отношении TikTok. Этому примеру последовала и Европейская внешнеполитическая служба.

Реклама

В конце 2022 года Сенат США принял закон о запрете государственным служащим использовать TikTok на своих устройствах. Мера распространилась в нескольких американских штатах. На Западе полагают, что с помощью TokTok Китай может следить за США и европейскими государствами.

Реклама

Ранее сообщалось об ухудшении отношений США и Китая из-за ситуации вокруг Тайваня. Это произошло на фоне приезда американских чиновников в Тайбэй, пишет ИА Nation News.