Мир 24 марта 2023, 15:39 Национальная безопасность не главное. Почему США хотят запретить TikTok Политолог Даудов: США хотят выкупить американский сегмент TikTok Unsplash

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США рассматривают китайскую социальную сеть TikTok как угрозу национальной безопасности. Власти страны уверены, что с ней необходимо «покончить так или иначе». Сейчас в Штатах доминируют антикитайские настроения, и борьба с соцсетью лишь усиливает давление. Американцев напрягает, что такая крупная цифровая площадка не находится под их контролем, поэтому пытаются заполучить TikTok или избавиться от него.

Госсекретарь Энтони Блинкен во время слушаний в комитете по международным делам палаты представителей заявил, что администрация США рассматривает TikTok как угрозу национальной безопасности.

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«Я считаю, что да, это так. С (этой угрозой. — прим. ред.) необходимо покончить тем или иным способом, и существуют различные методы, чтобы сделать это», — сказал он в обращении к конгрессменам.

Проблемы с TikTok в Штатах начались еще при администрации Дональда Трампа. Летом 2020 года президент запретил американцам иметь дело с соцсетью. Указ не позволил гражданам США заключать сделки с компанией ByteDance, которой принадлежит социальная сеть.

Уже тогда TikTok называли угрозой «национальной безопасности, внешней политике и экономике». Трамп обвинял соцсеть в том, что она собирает информацию о личных данных американцев — это «потенциально позволяет КНР выследить местоположения федеральных служащих».

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Затем начались судебные тяжбы США и китайской компании ByteDance, которая пыталась оспорить санкции. IT-гиганты, в том числе Microsoft, в свою очередь, хотели выкупить американский сегмент TikTok. Владельцы ByteDance на сделку не согласились.

Несмотря на это все, соцсеть продолжила работать в Штатах. Окружной суд Филадельфии ввел временный запрет на применение ограничений, поскольку указ правительства «представляет угрозу для полноценного обмена информационными материалами».

После прихода к власти Джо Байдена ситуация изменилась: он отменил все связанные с блокировками соцсети распоряжения Трампа. С тех пор конгрессмены не оставляют попыток заблокировать социальную сеть. В конце прошлого года в конгресс внесли законопроект, который запрещает TikTok на территории страны. Причины все те же: обвинения в сборе данных об американских пользователях.

Главное — насолить Китаю

Никакой угрозы безопасности TikTok не представляет, уверен политический советник, гендиректор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов.

«США идут по сценарию: надумана проблема, в основе — политика в чистом виде, никакая не массовая тревога и так далее. Идет чисто политический процесс, конкуренция. Правительство США и отдельно команда Байдена ищут точки управления этим процессом», — пояснил собеседник «360».

Так как Соединенные Штаты называют себя «мегадемократической» страной, они вынуждены прибегнуть к манипуляциям, чтобы воздействовать на граждан и контролировать их.

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Маркелов подтвердил, что история борьбы с TikTok в США длится не первый год. Возникла она в связи с популярностью этой социальной сети.

«Она интересная, в нее погружены 80% американцев — вот и все. Была бы эта соцсеточка тихая, спокойненькая, она бы не вызывала никакого раздражения. А TikTok вызывает — именно в силу определенного масштабирования этой сети среди публики. В основе „наезда“ на эту сеть, попыток ее запретить или ограничить ее действия лежит то же самое, что у всех государств, которые побаиваются и пытаются манипулировать своим политическим, геополитическим, вооруженным или идеологическим противником», — подчеркнул он.

По словам Маркелова, сегодня один из самых фундаментальных конфликтов в мире — между Востоком и Западом. В этом конкретном случае символом Запада выступает Америка, а символом Востока — Китай.

Это два монстра, которые будут опускаться до мельчайших проблем, чтобы насолить и создать сложности и проблемы друг другу. Сергей Маркелов

Американский рынок для TikTok не ключевой, а просто престижный, подчеркнул эксперт. Бить по престижу — одна из техник прибыли, ослабления акционерного капитала и инвестиционной политики в адрес компании — владельца TikTok.

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США хотят TikTok себе

TikTok действительно вызывает обеспокоенность США тем, что это китайская соцсеть, добавил политолог, американист Малек Дудаков.

«Опасения у американцев вызывает то, что такая популярная цифровая площадка не контролируется американцами. Поэтому, собственно говоря, то самое давление усиливается — в рамках общего антикитайского нарратива, который доминирует в США. Я думаю, что в Вашингтоне будут и дальше пытаться просто „отжать“ эту компанию под угрозой запрета TikTok в Америке. И заставить китайскую компанию ByteDance продать свои активы кому-то из IT-гигантам в Америке», — объяснил он.

По мнению Сергея Маркелова, США могут использовать разные способы избавления от неугодной социальной сети. Например, запретить американцам инвестировать в нее и зарабатывать. Как раз такое ограничение вводил Дональд Трамп, когда был президентом.

«Или повышенные налоговые ставки тех американцев, кто в TikTok уже зарабатывают. Могут поднять шкалу налогов: например, обычная ставка будет 20%, а для тиктореров — 60-70%, чтобы это стало невыгодным. В результате пойдет отток публики либо уход в серую и черную зону экономики, а там можно совсем всех посадить», — добавил собеседник «360».

Могут применить и более простые меры: от антирепутационных действий и дискредитационных мер до регулярных рекомендаций населению не пользоваться этой соцсетью.

«Если будут пользоваться активно, ограничить, например, время присутствия в соцсети. Там миллион способов, если честно», — пояснил Маркелов.

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Также США могут запретить TikTok за асоциальность — вредоносное воздействие на общество. В любой соцсети, несмотря на модерацию, можно найти причины для такого ограничения — от обвинений в распространении некорректного контента и пропаганде насилия до разоблачений распространения наркотиков через закрытые чаты.

Однако запретить присутствие TikTok на американском рынке будет сложно, потому что у соцсети огромная аудитория — более 140 миллионов американцев.

Это будет, конечно, финансовый удар по компании, но и для США это будет тоже не очень приятно, поскольку такое большое число американцев TikTok пользуются. Малек Дудаков

Еще один вариант — найти альтернативу. Создать какую-то замену TikTok, но в этом американцы пока ничем не могут похвастаться.