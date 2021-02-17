Хорватия намерена получить «Спутник V» до регистрации в ЕС

Хорватия планирует получить партию российской вакцины «Спутник V» до ее одобрения Европейским агентством лекарственных средств. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на местные СМИ.

«Утро.ру» рассказало, что партия «Спутника V» может прибыть в Хорватию в ближайшие недели. Руководство страны намерено начать вакцинацию населения после того, как Европейское агентство по лекарственным препаратам зарегистрирует вакцину. Отмечается, что эта схема поможет хорватским властям не нарушить правил сообщества и не зависеть от распределения внутри ЕС.