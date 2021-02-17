Вакцину «Спутник Лайт» допустили до третьей фазы испытаний

Создатели вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» получили одобрение Минздрава для проведения третьей фазы клинических испытаний. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий реестр ведомства.

Проверка эффективности и безопасности векторной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» пройдет в двух параллельных группах. Исследование проведут по случайному принципу с использованием плацебо. То есть кто-то из участников получит пустышку, а не действующий препарат. Завершить третью фазу клинических испытаний планируют 28 января 2022 года.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, где создали «Спутник Лайт», пояснил, что в отличие от уже применяемой вакцины новый препарат однокомпонентный, поэтому потребуется только один укол.

Он подчеркнул, что облегченная версия вакцины снижает вероятность тяжелого течения коронавирусной инфекции, но не исключает ее полностью в отличие от полного варианта вакцины — «Спутник V».

Вторая фаза клинических испытаний началась 11 января. В ней приняли участие 150 добровольцев. Официальных данных об эффективности препарата пока нет. Но, как пояснил Гинцбург, ожидается, что эффект составит 85%.