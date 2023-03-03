Общество 03 марта 2023, 12:51 Героизм спасшего детей в Брянской области мальчика восхитил Путина Песков: Путин и Кремль восхищены героизмом мальчика, спасшего детей в Брянской области РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин и все в Кремле восхищены героизмом мальчика, спасшего двух девочек при теракте в Брянской области. Его поступок отметят. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передал ТАСС.

«Разумеется, мы все, и в Кремле, и президент, восхищены геройством мальчика», — сказал Песков.

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Представитель Кремля также отметил героический поступок погибшего при теракте в Брянской области мужчины.

По словам Пескова, вся страна гордится ими. Он подчеркнул, что героизм мальчика и мужчины отметят.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз пояснил, что в результате нападения диверсионной группы в селе Любечане ранение получил мальчик 2012 года рождения.

Но, несмотря на это, Федор помог двум девочкам, ехавшим с ним в школу в той же машине. Писатель Платон Беседин рассказал подробности о героическом поступке школьника.