Мир 21 января 2024, 04:51 «Близкий друг корейского народа». Путина пригласили в КНДР МИД КНДР: Путин — близкий друг корейского народа РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин — близкий друг корейского народа, и его с радостью ждут в КНДР. Об этом сообщил аппарат помощников министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи по итогам визита в Россию. Сообщение ведомства передало Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Правительство КНДР будет горячо приветствовать визит президента Путина в нашу страну и готово от всего сердца встречать самого близкого друга корейского народа», — заявили в МИД Северной Кореи.

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Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин рассчитывает посетить Северную Корею в ближайшем будущем. Сроки визита, по словам Пескова, будут согласовываться по дипломатическим каналам. Пресс-секретарь президента добавил, что Россия будет продолжать диалог с КНДР на всех уровнях.

В среду, 17 января, Владимир Путин встретился с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове и актуальную международную повестку, но главным вопросом переговоров стало развитее двусторонних отношений.