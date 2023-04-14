Мир 14 апреля 2023, 15:21 Высылку российских дипломатов из Норвегии сочли демонстрацией враждебности МИД: Норвегия высылкой дипломатов подтвердила статус враждебного России государства РИА «Новости»

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Норвегия продемонстрировала враждебность решением выслать 15 дипломатов посольства России. Об этом заявила в опубликованном комментарии официальный представитель МИД страны Мария Захарова.

«Российско-норвежским контактам нанесен серьезный удар. Норвегия все больше подтверждает статус враждебного России государства», — подчеркнула она.

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Захарова обратила внимание, что Норвегию ждет жесткий ответ. Россия отнеслась к высылке своих дипломатов как к целенаправленному нагнетанию враждебности.

Официальный представитель МИД обратила внимание на тот факт, что никаких конкретных претензий российским дипломатам не предъявили.

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт объяснила решение объявить 15 сотрудников российского посольства персонами нон грата желанием сократить их разведывательную деятельность.