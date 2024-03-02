Мир 02 марта 2024, 07:13 Дипломатию назвали единственным путем для мира в Европе Президент Болгарии Радев: лишь дипломатия поможет установить мир в Европе РИА «Новости»

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Разрешение конфликта в странах Европы возможно лишь путем мирного дипломатического процесса. Об этом на форуме в Турции заявил президент Болгарии Румен Радев.

«Вне зависимости от степени обострения конфликтов и глубины противоречий, достижение устойчивого мира вероятно лишь восстановлением диалога и средствами дипломатии», — сказал он.

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Ранее Радев запретил передачу Украине списанной с баланса МВД военной техники. Он отметил, что они пригодится экстренным службам внутри самой стране в случае стихийных бедствий и для охраны границ.

Таким образом он наложил право вето на соглашение между МВД республики и Минобороны Украины на бесплатную передачу военной техники со всем вооружением. Радев отмечал, что депутаты не удостоверились в потребностям собственных Вооруженных сил.

В феврале заседание в болгарском парламенте прошло в напряженной обстановке, депутаты несколько раз обозвали друг друга фашистами.