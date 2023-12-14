14 декабря 2023, 01:39
Болгарские депутаты обвинили друг друга в фашизме из-за помощи Украине
Депутаты в Болгарии при обсуждении помощи Украине назвали друг друга фашистами
Депутаты Народного собрания Болгарии во время обсуждения финансовой помощи Украине начали называть друг друга фашистами. Об этом сообщило национальное радио.
Болгарский парламент ратифицировал гарантийное соглашение с Еврокомиссией о предоставлении второго транша запланированной помощи украинским властям в размере 3,6 миллиарда евро. Болгария должна предоставить гарантии в размере более чем 16 миллионов евро.
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Возмущенная оппозиция стала обвинять коллег в предательстве национальных интересов и фашизме. Депутаты подчеркнули, что на счету Украины уже миллиарды переданных денежных средств.
«Стыд и позор нынешнему правительству и правящему фашистскому режиму», — заявил лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов.
Глава фракции ПП-ДБ в ответ подчеркнул, что его называют фашистом люди, которые сами ведут себя по-фашистски.
Ранее депутаты от правящей партии и оппозиции в Болгарии устроили стычку во время обсуждения вопроса безвозмездной поставки списанной бронетехники на Украину.
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