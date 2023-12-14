Мир 14 декабря 2023, 01:39 Болгарские депутаты обвинили друг друга в фашизме из-за помощи Украине Депутаты в Болгарии при обсуждении помощи Украине назвали друг друга фашистами Pxhere

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Депутаты Народного собрания Болгарии во время обсуждения финансовой помощи Украине начали называть друг друга фашистами. Об этом сообщило национальное радио.

Болгарский парламент ратифицировал гарантийное соглашение с Еврокомиссией о предоставлении второго транша запланированной помощи украинским властям в размере 3,6 миллиарда евро. Болгария должна предоставить гарантии в размере более чем 16 миллионов евро.

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Возмущенная оппозиция стала обвинять коллег в предательстве национальных интересов и фашизме. Депутаты подчеркнули, что на счету Украины уже миллиарды переданных денежных средств.

«Стыд и позор нынешнему правительству и правящему фашистскому режиму», — заявил лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов.

Глава фракции ПП-ДБ в ответ подчеркнул, что его называют фашистом люди, которые сами ведут себя по-фашистски.

Ранее депутаты от правящей партии и оппозиции в Болгарии устроили стычку во время обсуждения вопроса безвозмездной поставки списанной бронетехники на Украину.