Мир 04 декабря 2023, 14:21 Болгария официально отказалась поставлять Украине списанную бронетехнику Президент Болгарии Радев наложил вето на поставку списанной бронетехники Украине /Keystone Press Agency / Global Look Press

Читать 360tv в

В Болгарии запретили передавать Украине списанную с баланса МВД бронетехнику. Она понадобится для охраны границ и в случае стихийных бедствий. Президент Румен Радев воспользовался правом вето, сообщила его пресс-служба.

«Как глава государства и Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Болгария я обязан обратить внимание на возможные негативные последствия этого решения и предоставить возможность для новой дискуссии», — заявил он.

Реклама

Радев вернул на повторное рассмотрение закон о ратификации соглашения между МВД Болгарии и Минобороны Украины о бесплатной передаче военной техники с вооружением и запчастями. Депутаты, по его словам, не удостоверились в том, нужна ли эта техника собственным военным.

По мнению президента, ее можно использовать для охраны границ, оказания помощи населению в случае стихийных бедствий и аварий в высокогорных районах и зимних условиях. Кроме того, МВД Болгарии и Главное управление пограничной полиции недостаточно укомплектованы, а в бюджет 2024 не внесли трат на новые машины. Голосование за ратификацию соглашения провели с нарушениями, не все депутаты успели ознакомиться со списком «подарков» для Украины.

Народное собрание проголосовало за передачу 100 списанных бронетранспортеров 22 ноября, сообщили «Известия». Политолог Дмитрий Журавлев предупреждал, что Болгария, Греция и Венгрия первыми на Западе откажутся помогать Украине.