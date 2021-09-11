Дипломат США пригрозил России разрушительными санкциями в случае захвата Украины

США ответят России очень серьезными санкциями в случае присоединения к ней Украины. Об этом заявил бывший американский посол в Киеве Джон Хербст, написало РИА «Новости».

«Российская агрессия является угрозой, и ее нельзя игнорировать. Если это произойдет, я думаю, что США наложат очень серьезные санкции на Россию, и эти санкции смогут просто разрушить экономику», — заявил дипломат, выступая на форуме YES Brainstorming.

Хербст добавил, что у него «очень плохой прогноз» на случай войны между Россией и Украиной. Экс-посол предрек, что в результате много смертей будет с обеих сторон.

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов ранее заявил, что у России якобы уже давно разработан план по присоединению Украины, который был готов еще до известных событий 2014 года.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее не исключил возможность полномасштабной войны с Россией. Он сказал, что это самое страшное, что может произойти, но не исключил такую вероятность. В Кремле слова Зеленского восприняли с сожалением.