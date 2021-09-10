Украинские разведчики считают, что у России есть план по присоединению страны. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Его слова передало агентство «Лига».

Он считает, что российская армия задолго до событий 2014 года готовилась «захватить» территории соседнего государства.

«Причем это не ограничивалось только Крымом или востоком Украины. Россия готовилась и продолжает готовиться к серьезной аннексии территории Украины», — заявил Буданов.

Разведчик считает, что в 2014 году киевские власти совершили большую ошибку, когда не позволили применить силы ГУР против россиян на Крымском полуострове. По его словам, все они хотели побыстрее вступить в бой.

Тем не менее Россия неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении других государств. Депутаты обычно подобные обвинения в адрес России назвали фантазией в воображении киевских чиновников.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил полномасштабную войну с Россией. По его мнению, это может произойти из-за образовавшейся пропастью между россиянами и украинцами в результате агрессивных действий Кремля.