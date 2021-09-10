Слова Зеленского о войне с Россией вызвали сожаление в Кремле

В Кремле с сожалением восприняли заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможной войне с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты спросили Пескова, как в Кремле восприняли слова Зеленского.

«С сожалением», — процитировал «Интерфакс» ответ представителя Кремля.

Песков также сказал, что в Кремле не хотели бы предаваться «апокалиптическим ожиданиям», отвечая на вопрос, видят ли они опасность такой войны.

Зеленский ранее в ходе выступления на форуме YES Brainstorming заявил, что не исключает возможность полномасштабной войны с Россией. Президент Украины отметил, что это самое страшное, что может произойти, но добавил, что такая вероятность существует.

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков ранее в беседе с «360» высказал мнение, что Зеленский таким образом намеренно нагнетает обстановку. Парламентарий предположил, что на него повлияла недавняя встреча с американским президентом Джо Байденом и теперь он надеется добиться от США увеличения финансовой поддержки.