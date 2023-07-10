Мир 10 июля 2023, 01:53 «Диктатура либерализма». Захарова оценила штрафы за поздравления с Днем Победы в Латвии Захарова назвала «диктатурой либерализма» штрафы за поздравления с Днем Победы в Латвии РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала рассылку штрафов на поздравления с Днем Победы в Латвии. Полиция штрафует латвийцев за подобное нарушение на 350 евро, написала она в Telegram-канале.

«Диктатура либерализма с нацистскими корнями», — отметила Захарова.

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Полицейских в Латвии обязали проводить мониторинг социальных сетей граждан страны с целью рассылки штрафов всем, кто поздравлял знакомых с Днем Победы 9 Мая. По словам депутата латвийского сейма Алексея Росликова, речь идет о десятках людей, оставивших поздравление с праздником в соцсетях.

В конце апреля латвийские власти приняли решение запретить проводить мероприятия 9 мая. Депутаты аргументировали нововведения защитой интересов государства и предотвращением беспорядков.

После этого полицейские задержали шесть человек за возложение цветов 9 мая к местам демонтированных памятников советским воинам.