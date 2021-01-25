ДиКаприо и Безос попросили Байдена обратить внимание на проблему изменения климата

Голливудский актер Леонардо ДиКаприо и основатель Amazon Джефф Безос подписали открытое письмо президенту США Джо Байдену, где просят отреагировать на проблему изменения климата. Их поддержали еще 150 активистов, актеров и бизнесменов.

Авторы письма считают, что Байден может войти в историю как «климатический президент».

«Вы можете обеспечить переход мировых энергетические систем с ископаемых видов топлива на чистую энергию, создавая при этом множество рабочих мест, сокращая загрязнение и устраняя при этом экономическое, расовое неравенство и неравенство в отношении здоровья», — говорится в тексте письма, опубликованном на сайте Climate Power 2020.

Активисты оценили указ Байдена, который он подписал в первый день на посту президента о возвращении США в Парижское соглашение по климату. Однако они считают, что этого недостаточно.

Письмо также подписали актрисы Натали Портман, Зоуи Дешанель, председатель совета директоров Mastercard Аджай Банга и председатель Комитета по окружающей среде, здоровью и безопасности пищевых продуктов Европейского парламента Паскаль Канфин.