ДиКаприо и Безос попросили Байдена обратить внимание на проблему изменения климата
Авторы письма считают, что Байден может войти в историю как «климатический президент».
«Вы можете обеспечить переход мировых энергетические систем с ископаемых видов топлива на чистую энергию, создавая при этом множество рабочих мест, сокращая загрязнение и устраняя при этом экономическое, расовое неравенство и неравенство в отношении здоровья», — говорится в тексте письма, опубликованном на сайте Climate Power 2020.
Активисты оценили указ Байдена, который он подписал в первый день на посту президента о возвращении США в Парижское соглашение по климату. Однако они считают, что этого недостаточно.
Письмо также подписали актрисы Натали Портман, Зоуи Дешанель, председатель совета директоров Mastercard Аджай Банга и председатель Комитета по окружающей среде, здоровью и безопасности пищевых продуктов Европейского парламента Паскаль Канфин.